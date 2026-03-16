Axios: Трамп взвешивает возможность захвата иранского стратегического острова Харг

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата важного иранского нефтяного терминала на острове Харг – шаг, который потребует введения американских войск на место.

Об этом сообщило издание Axios, ссылаясь на американских чиновников, пишет "Европейская правда".

США продолжают наносить удары по иранским целям по всей стране, уделяя особое внимание побережью Персидского залива и острову Харг. На острове расположен стратегический терминал, через который проходит примерно 90% экспорта нефти Ирана.

В пятницу Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ударов по военным объектам на острове, не затрагивая нефтяные объекты. В субботу он сказал NBC, что США "могут нанести по нему еще несколько ударов просто для забавы".

"Никто не должен усматривать в этом ничего больше, чем то, что объявил президент. Президент не принял никаких решений по острову Харг", – прокомментировал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Но, по словам чиновника, "это может измениться", если усилия по освобождению Ормузского пролива затянутся.

"Президент не собирается сидеть сложа руки и позволять иранцам диктовать темп конфликта", – сказал чиновник.

Трампа привлекает идея прямого захвата острова Харг, поскольку это означало бы "экономический нокаут режима". Но такой шаг требовал бы введения сухопутных войск и мог бы спровоцировать иранские ответные удары по нефтяным объектам и трубопроводам в странах Персидского залива, в частности в Саудовской Аравии.

"Есть большие риски. Есть и большие выгоды. Президент еще не принял такого решения, и мы не говорим, что он это сделает", – сказал чиновник.

Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты "полностью уничтожают" террористический режим Ирана, а также анонсировал новые удары.

Также он утверждает, что Иран хотел бы "заключить сделку", но не такую, на которую он готов согласиться.