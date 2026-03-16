Трамп ще не готовий "оголосити перемогу" в Ірані

Президент США Дональд Трамп вважає передчасним говорити про "перемогу" у війні проти Ірану.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це він заявив у спілкуванні з репортерами під час перельоту президентським бортом.

Трамп ввечері 15 березня заявив, що не готовий оголошувати про перемогу у війні проти Ірану.

"Ні, я цього не збираються робити – для цього нема причин", – сказав він.

"Я просто кажу, що вони дуже поруйновані. Думаю, ми їм завдали значної шкоди. Якби ми пішли зараз, їм би знадобилось 10 років чи більше, щоб відновитись – але я ще не оголошую цього", – додав Дональд Трамп.

Він не відповів на запитання про те, чи розглядає наземну операцію в Ірані для досягнення своїх цілей.

За даними ЗМІ, Трамп під час віртуальної зустрічі лідерів "Групи семи" минулого тижня заявив їм, що Іран готується оголосити капітуляцію.

Водночас неофіційно надходить інформація, що радники президента США закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

Як відомо, удари Ірану по країнах Перської затоки призвели до глобального зростання цін на енергоресурси. На тлі цього країни G7 погодились вивільнити стратегічні резерви, а США до 11 квітня зробили виняток із санкцій для російської нафти, яка вже завантажена на танкери.