Трамп еще не готов "объявить победу" в Иране

Президент США Дональд Трамп считает преждевременным говорить о "победе" в войне против Ирана.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в общении с репортерами во время перелета президентским бортом.

Трамп вечером 15 марта заявил, что не готов объявлять о победе в войне против Ирана.

"Нет, я этого не собираются делать – для этого нет причин", – сказал он.

"Я просто говорю, что они очень разрушены. Думаю, мы им нанесли значительный ущерб. Если бы мы ушли сейчас, им бы понадобилось 10 лет или больше, чтобы восстановиться – но я еще не объявляю этого", – добавил Дональд Трамп.

Он не ответил на вопрос о том, рассматривает ли наземную операцию в Иране для достижения своих целей.

По данным СМИ, Трамп во время виртуальной встречи лидеров "Группы семи" на прошлой неделе заявил им, что Иран готовится объявить капитуляцию.

В то же время неофициально поступает информация, что советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

Как известно, удары Ирана по странам Персидского залива привели к глобальному росту цен на энергоресурсы. На фоне этого страны G7 согласились высвободить стратегические резервы, а США до 11 апреля сделали исключение из санкций для российской нефти, которая уже загружена на танкеры.