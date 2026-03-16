У Німеччині відхилили заклик Трампа разом захищати Ормузьку протоку

Уряд Німеччини відхилив вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції для захисту Ормузької протоки від іранських атак.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал n-tv з посиланням на заяву речника німецького уряду.

Речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус заявив, що НАТО не має мандату на проведення операцій в Ормузькій протоці, адже Альянс є оборонною структурою.

"Ця війна не має нічого спільного з НАТО. Це не війна НАТО", – заявив речник.

Корнеліус запевнив, що Берлін не долучатиметься до військового захисту Ормузької протоки.

"Доки ця війна триває, не буде жодної участі, навіть у будь-яких зусиллях щодо утримання Ормузької протоки відкритою військовими засобами", – заявив речник уряду.

Нагадаємо, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО "чекає дуже погане майбутнє", якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Після початку операції США та Ізраїлю Іран фактично заблокував протоку, через яку проходить значна частина світового видобутку нафти.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон 9 березня заявив, що Франція може взяти участь у міжнародній "захисній" місії з супроводу торгових суден в Ормузькій протоці.