Сикорский: беспокоит то, что Трамп называет НАТО "они", а не "мы"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил обеспокоенность риторикой президента США Дональда Трампа, который называет НАТО "они", несмотря на то, что его страна тоже является участницей оборонного альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сикорский сказал перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, передает RMF24.

Глава польского МИД прокомментировал призыв американского президента к НАТО присоединиться к операции по защите Ормузского пролива. По словам Сикорского, такого запроса от Вашингтона на уровне Альянса еще не было, но в случае необходимости союзники его рассмотрят.

Он также обратил внимание на риторику Трампа в отношении Альянса.

"Немного беспокоит то, что Дональд Трамп говорит о НАТО "они", а не "мы". Из моей информации следует, что процедуры в НАТО еще не запущены, но если США обратятся к НАТО по поводу защиты Ормузского пролива, мы рассмотрим это", – заявил Сикорский.

Он добавил, что Польша точно не присоединится к потенциальной военной миссии, так как такую возможность исключил президент страны Кароль Навроцкий.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО "ждет очень плохое будущее", если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

В ответ на призывы Трампа в немецком правительстве объявили, что Берлин не будет участвовать в каких-либо военных мероприятиях по защите пролива.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна вовлечена в разработку совместного с партнерами плана по разблокированию движения судов через Ормузский пролив, но не в рамках НАТО.