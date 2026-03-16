МЗС відкинуло звинувачення Будапешта щодо консультацій про "Дружбу"

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відповів на заяви глави МЗС Угорщини Петера Сійярто щодо того, що Україна начебто відмовилася брати участь у тристоронній зустрічі з угорськими та словацькими колегами для обговорення нафтопроводу "Дружба".

Про це він повідомив у відповідь на питання журналістів, пише "Європейська правда".

Як відомо, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ініціював проведення тристоронньої зустрічі з міністрами енергетики України та Словаччини в Брюсселі, але Київ відмовився брати участь "в останній момент".

"Неможливо відмовитися від того, що не планувалося. І тим більше від того, що намагаються навʼязати в останню мить як "фактичну домовленість", – відповів на цю заяву Тихий.

За його словами, це вже стало "типовим угорським почерком", коли Угорщина щось "фантазує", а потім звинувачує Україну.

"Можу лише нагадати в цьому контексті, що в суботу в "Нафтогазі" відбувся детальний брифінг для дипкорпусу, де серед представників 31 країни був і посол Угорщини. Повну інформацію щодо стану "Дружби" було вкотре доведено до всіх партнерів, зокрема й угорців", – додав речник МЗС.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України повідомляло, що делегація з Угорщини, яка прибула до Києва минулого тижня, не має офіційного статусу, а її візит не був погоджений.