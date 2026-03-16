МИД отверг обвинения Будапешта относительно консультаций о "Дружбе"

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий ответил на заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что Украина якобы отказалась участвовать в трехсторонней встрече с венгерскими и словацкими коллегами для обсуждения нефтепровода "Дружба".

Об этом он сообщил в ответ на вопрос журналистов, пишет "Европейская правда".

Как известно, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что инициировал проведение трехсторонней встречи с министрами энергетики Украины и Словакии в Брюсселе, но Киев отказался участвовать "в последний момент".

"Невозможно отказаться от того, что не планировалось. И тем более от того, что пытаются навязать в последний момент как "фактическую договоренность", – ответил на это заявление Тихий.

По его словам, это уже стало "типичным венгерским почерком", когда Венгрия что-то "фантазирует", а потом обвиняет Украину.

"Могу лишь напомнить в этом контексте, что в субботу в "Нафтогазе" состоялся детальный брифинг для дипкорпуса, где среди представителей 31 страны был и посол Венгрии. Полная информация о состоянии "Дружбы" была в очередной раз доведена до всех партнеров, в том числе и венгров", – добавил представитель МИД.

Отметим, что Министерство иностранных дел Украины сообщало, что делегация из Венгрии, которая прибыла в Киев на прошлой неделе, не имеет официального статуса, а ее визит не был согласован.