Сійярто пожалівся, що Україна відмовилася брати участь в консультації щодо "Дружби"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито відмовилася брати участь у тристоронній зустрічі з угорськими та словацькими колегами для обговорення нафтопроводу "Дружба".

Про це, як пише "Європейська правда", Сійярто написав в мережі X.

Глава угорського МЗС заявив, що ініціював проведення тристоронньої зустрічі з міністрами енергетики України та Словаччини в Брюсселі, але Київ відмовився брати участь "в останній момент". Обговорення мали стосуватися відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Сійярто також нагадав, що угорська "делегація" провела понад три дні у Києві, намагаючись домогтися візиту на місце пошкодження "Дружби", але зазнала невдачі.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України повідомляло, що делегація з Угорщини, яка прибула до Києва минулого тижня, не має офіційного статусу, а її візит не був погоджений.

"Були ініціативи з нашого боку, зі сторони словаків і навіть з боку Європейського Союзу щодо дозволу на візит на місце для огляду фактичного стану трубопроводу, але всі ці пропозиції були відхилені", – пожалівся угорський міністр.

На полях Ради ЄС із закордонних справ Сійярто також оголосив, що Угорщина блокуватиме надання Україні кредиту на 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, доки Україна не відновить транзит нафтопроводом "Дружба".

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина і Словаччина ініціювали обговорення нафтопроводу "Дружба" на Раді ЄС 16 березня.