Глава МЗС Фінляндії: охорона Ормузької протоки не входить до наших пріоритетів

Фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом Фінляндії.

Заяву очільниці зовнішньополітичного відомства Фінляндії наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Валтонен став відповіддю президенту США Дональду Трампу, який раніше вимагав від союзників по НАТО допомогти відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

"Ми діємо у тісній співпраці з нашими партнерами та союзниками, але на даному етапі це (відкриття Ормузької протоки) не є нашим ключовим пріоритетом", – сказала Валтонен.

За її словами, для Фінляндії вкрай важливою залишається безпека судноплавства в Балтійському морі.

Міністерка також нагадала, що Фінляндія має сухопутний кордон з Росією протяжністю 1340 кілометрів. За її словами, РФ залишається головною загрозою для альянсу.

"Захист України у війні проти Росії є найважливішим завданням Європи і вимагає багато чого від усіх нас", – резюмувала Валтонен.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.

Також забезпечувати прохід Ормузькою протокою відмовилась Іспанія.