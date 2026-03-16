Глава МИД Финляндии: обеспечение безопасности Ормузского пролива не входит в наши приоритеты

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом Финляндии.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Финляндии приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Валтонен стал ответом президенту США Дональду Трампу, который ранее требовал от союзников по НАТО помочь восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

"Мы действуем в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками, но на данном этапе это (открытие Ормузского пролива) не является нашим ключевым приоритетом", – сказала Валтонен.

По ее словам, для Финляндии крайне важной остается безопасность судоходства в Балтийском море.

Министр также напомнила, что Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью 1340 километров. По ее словам, РФ остается главной угрозой для альянса.

"Защита Украины в войне против России является важнейшей задачей Европы и требует многого от всех нас", – резюмировала Валтонен.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна участвует в разработке совместного с партнерами плана по разблокированию движения судов через Ормузский пролив, но не в рамках НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус отклонил требование Трампа к европейским союзникам о совместной защите Ормузского пролива.

Также обеспечивать проход через Ормузский пролив отказалась Испания.