Пісторіус про захист Ормузької протоки: не ми почали цю війну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу президента США Дональда Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки, яка виявилась фактично заблокованою через кризу на Близькому Сході.

Пісторіус зазначив, що Німеччина не має наміру брати участь у військовій операції в Ормузькій протоці, проте готова підтримати дипломатичні зусилля, щоб забезпечити безпечний прохід через неї.

"Що (президент США. – Ред.) Дональд Трамп очікує від кількох європейських фрегатів в Ормузькій протоці, чого не може зробити потужний флот США? Це не наша війна, ми її не починали", – наголосив він.

Міністр також додав, що операція США та Ізраїлю проти Ірану почалася без яких-небудь консультацій із союзниками.

Крім того, він відкинув попередження Трампа про те, що НАТО загрожує дуже похмуре майбутнє, якщо держави-члени не прийдуть на допомогу США.

На думку Пісторіуса, Альянс не розпадеться через такі розбіжності.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон 9 березня заявив, що Франція може взяти участь у міжнародній "захисній" місії з супроводу торгових суден в Ормузькій протоці.