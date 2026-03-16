В уряді Британії підтвердили візит Зеленського у вівторок

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Лондон у вівторок, 17 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", Гілі заявив під час виступу у парламенті, передає Sky News.

Перед цим прем’єр-міністр Британії Кір Стармер анонсував свою зустріч з українським президентом "невдовзі".

Гілі, виступаючи перед Палатою громад, запевнив депутатів, що Британія продовжує зосереджуватися на підтримці України, попри війну на Близькому Сході.

"Я рішуче налаштований забезпечити, щоб ми продовжували протистояти зростаючим загрозам на Крайній Півночі, щоб ми продовжували виконувати свої зобов’язання перед НАТО та щоб ми продовжували посилювати підтримку України..І я кажу це українському народу від імені Великої Британії: ми не забудемо війну в Європі, і наша повна рішучість підтримувати Україну залишається непохитною", – заявив міністр.

Крім того, Гілі підтвердив, що за останній місяць Британія поставила Україні 3500 безпілотників, 18 тисяч артилерійських снарядів та 3 мільйони одиниць стрілецьких боєприпасів.

Як писала "Європейська правда", 18 березня президент України Володимир Зеленський відвідає Іспанію, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Педро Санчесом.

Візит запланований на день перед засіданням Європейської ради в Брюсселі 19-20 березня, на яке запросили президента України.