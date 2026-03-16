В правительстве Британии подтвердили визит Зеленского во вторник

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон во вторник, 17 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Хили заявил во время выступления в парламенте, передает Sky News.

Перед этим премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал свою встречу с украинским президентом "вскоре".

Хили, выступая перед Палатой общин, заверил депутатов, что Великобритания продолжает сосредотачиваться на поддержке Украины, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

"Я решительно настроен обеспечить, чтобы мы продолжали противостоять растущим угрозам на Крайнем Севере, чтобы мы продолжали выполнять свои обязательства перед НАТО и чтобы мы продолжали усиливать поддержку Украины... И я говорю это украинскому народу от имени Великобритании: мы не забудем войну в Европе, и наша полная решимость поддерживать Украину остается непоколебимой", – заявил министр.

Кроме того, Хили подтвердил, что за последний месяц Великобритания поставила Украине 3500 беспилотников, 18 тысяч артиллерийских снарядов и 3 миллиона единиц стрелковых боеприпасов.

Как писала "Европейская правда", 18 марта президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию, где встретится с премьер-министром страны Педро Санчесом.

Визит запланирован на день перед заседанием Европейского совета в Брюсселе 19-20 марта, на которое пригласили президента Украины.