Прем’єр Британії анонсував зустріч із Зеленським

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що невдовзі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу 16 березня щодо війни на Близькому Сході.

Стармер повідомив, що "невдовзі" зустрінеться з президентом України, та підкреслив, що Росія не має отримати додаткову вигоду від війни на Близькому Сході.

"Сьогодні вранці я зустрічався з прем’єром (Канади) Карні, і невдовзі зустрінуся з президентом Зеленським. Тому що життєво важливо, аби ми далі зосереджувалися на підтримці України. Не можна, щоб війна у Перській затоці дала переваги Путіну", – сказав Кір Стармер.

Нагадаємо, у п’ятницю Зеленський у Парижі зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Згодом він повідомив, що домовився з Макроном про випробування нової системи SAMP/T проти балістики.

Також Зеленський заявив, що хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.