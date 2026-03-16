У Європарламенті готують резолюцію з закликом негайно відкрити перемовні кластери для Молдови

У Європейському парламенті готується резолюція, яка закликає Раду ЄС невідкладно відкрити перемовні кластери щодо вступу до ЄС Молдови, починаючи з кластера №1 "Основи", не чекаючи на Україну.

Про це йдеться в проєкті тексту резолюції 2025/2258(INI) "Щодо звіту Єврокомісії стосовно Молдови у 2025 році", який є в розпорядженні "Європейської правди".

"Європарламент… вітає успішне завершення двостороннього скринінгового процесу (з Молдовою); відзначає оцінку Комісії про те, що всі шість переговорних кластерів готові до відкриття; наполегливо закликає Раду ЄС відкрити кластери без подальших зволікань, розпочавши з кластера "Основи", – йдеться у тексті проєкту резолюції, доповідачем щодо якої виступає естонський євродепутат Свен Міксер.

Резолюція також "нагадує державам-членам про принцип чесної співпраці відповідно до статті 4 (3) Договору про Європейський Союз" та "закликає їх уникати блокування переговорів про вступ на основі двосторонніх питань".

У документі також зазначається, що 22 вересня 2025 року Молдова завершила двосторонній скринінг, який розпочався 10 липня 2024 року – і з того часу готова до відкриття кластерів.

"Уряд Молдови заявив про свою мету завершити переговори про вступ до початку 2028 року та приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року", – йдеться в проєкті резолюції.

Згідно з попереднім планом Європарламенту, вказана резолюція може бути винесена на розгляд у сесійну залу в липні 2026 року.

Як повідомляла "Європейська правда", 17 березня ЄС планує відкрити "технічні перемовини" з Україною та Молдовою ще за трьома перемовними кластерами.

Про ініціативу продовження технічних перемовин про вступ з Україною попри вето на відкриття перемовних кластерів, що отримала назву "фронтлоудинг" (frontloading), "ЄвроПравда" розповіла у статті "Завантаження в обхід Орбана".

Варто зауважити, у жовтні 2025 року депутати Європарламенту з 19 країн ЄС надіслали листа голові Європейської ради Антоніу Кошті із закликом "негайно" перейти до наступного етапу переговорів щодо вступу Молдови до ЄС.

У той самий час, європейська комісарка із питань розширення та сусідства Марта Кос неодноразово наголошувала, що Україна та Молдова разом мають відкрити перший переговорний кластер в рамках процесу вступу до ЄС.