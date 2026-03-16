В Европарламенте готовят резолюцию с призывом немедленно открыть переговорные кластеры для Молдовы

В Европейском парламенте готовится резолюция, призывающая Совет ЕС безотлагательно открыть переговорные кластеры по вступлению в ЕС Молдовы, начиная с кластера №1 "Основы", не дожидаясь Украины.

Об этом говорится в проекте текста резолюции 2025/2258(INI) "Относительно отчета Еврокомиссии по Молдове в 2025 году", который есть в распоряжении "Европейской правды".

"Европарламент... приветствует успешное завершение двустороннего скринингового процесса (с Молдовой); отмечает оценку Комиссии о том, что все шесть переговорных кластеров готовы к открытию; настоятельно призывает Совет ЕС открыть кластеры без дальнейших проволочек, начав с кластера "Основы", – говорится в тексте проекта резолюции, докладчиком по которой выступает эстонский евродепутат Свен Миксер.

Резолюция также "напоминает государствам-членам о принципе честного сотрудничества в соответствии со статьей 4 (3) Договора о Европейском Союзе" и "призывает их избегать блокирования переговоров о вступлении на основе двусторонних вопросов".

В документе также отмечается, что 22 сентября 2025 года Молдова завершила двусторонний скрининг, который начался 10 июля 2024 года – и с тех пор готова к открытию кластеров.

"Правительство Молдовы заявило о своей цели завершить переговоры о вступлении к началу 2028 года и присоединиться к Европейскому Союзу до 2030 года", – говорится в проекте резолюции.

Согласно предварительному плану Европарламента, указанная резолюция может быть вынесена на рассмотрение в сессионный зал в июле 2026 года.

Как сообщала "Европейская правда", 17 марта ЕС планирует открыть "технические переговоры" с Украиной и Молдовой еще по трем переговорным кластерам.

Об инициативе продолжения технических переговоров о вступлении с Украиной несмотря на вето на открытие переговорных кластеров, получившей название "фронтлоудинг" (frontloading), „ЕвроПравда" рассказала в статье "Загрузка в обход Орбана".

Стоит заметить, в октябре 2025 года депутаты Европарламента из 19 стран ЕС направили письмо председателю Европейского совета Антониу Коште с призывом "немедленно" перейти к следующему этапу переговоров по вступлению Молдовы в ЕС.

В то же время, европейский комиссар по вопросам расширения и соседства Марта Кос неоднократно подчеркивала, что Украина и Молдова вместе должны открыть первый переговорный кластер в рамках процесса вступления в ЕС.