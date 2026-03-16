Фіцо – голові Євроради щодо "Дружби": ЄС не може ставити інтереси України вище словацьких

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у розмові із главою Європейської ради Антоніу Коштою заявив, що Європейський Союз "не може ставити інтереси України" поверх інтересів його країни чи Угорщини.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У понеділок, 16 березня, Фіцо провів 45-хвилинну розмову із Коштою.

Він подякував главі Євроради за те, що значна частина розмови була присвячена "питанню відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" на території України".

"У розмові з головою Європейської Ради Коштою я наголосив, що ЄС не може ставити інтереси України поверх інтересів таких держав-членів ЄС, як Словаччина або Угорщина", – заявив Фіцо.

Прем’єр Словаччини заявив, що його уряд не може погодитися з "одностороннім і шкідливим кроком, зробленим президентом України" з метою "зупинки транзиту нафти".

За його словами, Словаччина очікує, що "інституції ЄС чинитимуть тиск на українське керівництво з метою відновлення поставок російської нафти, на які ми маємо право до кінця 2027 року".

"Я також висловив незадоволення тим, що Європейська комісія досі не подала жодних конкретних пропозицій щодо зниження цін на електроенергію, попри неодноразові прохання прем’єр-міністрів та глав держав ЄС", – додав Фіцо.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина і Словаччина ініціювали обговорення нафтопроводу "Дружба" на Раді ЄС 16 березня.

На полях Ради ЄС із закордонних справ глава угорського МЗС Петер Сійярто оголосив, що Угорщина продовжить блокування, доки Україна не відновить транзит нафтопроводом "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що відновлення нафтопроводу "Дружба" буде рівноцінним зняттю санкцій з Росії.