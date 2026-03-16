Фицо – Коште о "Дружбе": ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с главой Европейского совета Антониу Коштой заявил, что Европейский Союз "не может ставить интересы Украины" выше интересов его страны или Венгрии.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В понедельник, 16 марта, Фицо провел 45-минутную беседу с Коштой.

Он поблагодарил главу Евросовета за то, что значительная часть разговора была посвящена "вопросу возобновления работы нефтепровода "Дружба" на территории Украины".

"В разговоре с председателем Европейского совета Коштой я подчеркнул, что ЕС не может ставить интересы Украины выше интересов таких государств-членов ЕС, как Словакия или Венгрия", – заявил Фицо.

Премьер Словакии заявил, что его правительство не может согласиться с "односторонним и вредным шагом, сделанным президентом Украины" с целью "остановки транзита нефти".

По его словам, Словакия ожидает, что "институты ЕС будут оказывать давление на украинское руководство с целью возобновления поставок российской нефти, на которые мы имеем право до конца 2027 года".

"Я также выразил недовольство тем, что Европейская комиссия до сих пор не представила никаких конкретных предложений по снижению цен на электроэнергию, несмотря на неоднократные просьбы премьер-министров и глав государств ЕС", – добавил Фицо.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия и Словакия инициировали обсуждение нефтепровода "Дружба" на Совете ЕС 16 марта.

На полях Совета ЕС по иностранным делам глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что Венгрия продолжит блокировку, пока Украина не возобновит транзит по нефтепроводу "Дружба".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что возобновление работы нефтепровода "Дружба" будет равносильно снятию санкций с России.