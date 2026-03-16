Напад на синагогу в Роттердамі розслідують як терористичний акт
У понеділок, 16 березня, нідерландські прокурори заявили, що четверо чоловіків, яких підозрюють у спричиненні вибуху в синагозі в Роттердамі, діяли з терористичним наміром.
Їхні слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".
Як відомо, минулого тижня у нідерландському місті Роттердам стався підпал на вході до синагоги, після чого поліція заарештувала чотирьох підозрюваних.
"Ці дії мали на меті вселити страх у єврейську громаду", – заявили прокурори.
Цього ж дня поліція Нідерландів заявила, що відповідальність за вибух, який стався біля офісної будівлі в Амстердамі взяла на себе екстремістська організація, яка раніше заявляла про причетність до вибуху біля єврейської школи в тому ж районі.