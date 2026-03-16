Нападение на синагогу в Роттердаме расследуется как террористический акт

В понедельник, 16 марта, нидерландские прокуроры заявили, что четверо мужчин, подозреваемых в организации взрыва в синагоге в Роттердаме, действовали с террористическим умыслом.

Как известно, на прошлой неделе в нидерландском городе Роттердаме произошел поджог у входа в синагогу, после чего полиция арестовала четырех подозреваемых.

Впоследствии прокуроры заявили, что четверо мужчин действовали с террористическим умыслом.

"Эти действия имели целью вселить страх в еврейскую общину", – заявили прокуроры.

В тот же день полиция Нидерландов заявила, что ответственность за взрыв, произошедший возле офисного здания в Амстердаме, взяла на себя экстремистская организация, которая ранее заявляла о причастности к взрыву возле еврейской школы в том же районе.