Трамп: Тегеран прагне переговорів, але незрозуміло, хто представляє Іран

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран прагне укласти угоду, щоб покласти край американо-ізраїльському конфлікту з Тегераном, але незрозуміло, хто насправді керує Іраном.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Білому домі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

"Ми не знаємо, хто їхній лідер. Є люди, які хочуть вести переговори. Ми не маємо уявлення, хто вони", – сказав Трамп.

Після того як верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув під час перших ударів, Тегеран оголосив, що його сина було призначено наступником.

Втім, глава Пентагону Піт Гегсет заявив минулого тижня, що, як вважається, новий лідер був поранений під час удару. Його не бачили на публіці.

"Багато хто каже, що він сильно понівечений. Кажуть, що він втратив ногу й отримав дуже серйозні поранення. Інші кажуть, що він загинув", – додав Трамп.

Зазначимо, Трамп вважає передчасним говорити про "перемогу" у війні проти Ірану.

За даними ЗМІ, Трамп під час віртуальної зустрічі лідерів "Групи семи" минулого тижня заявив їм, що Іран готується оголосити капітуляцію.