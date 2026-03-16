Трамп: Тегеран стремится к переговорам, но непонятно, кто представляет Иран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить соглашение, чтобы положить конец американо-израильскому конфликту с Тегераном, но непонятно, кто на самом деле руководит Ираном.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

"Мы не знаем, кто их лидер. Есть люди, которые хотят вести переговоры. Мы не имеем представления, кто они", – сказал Трамп.

После того как верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время первых ударов, Тегеран объявил, что его сын был назначен преемником.

Впрочем, глава Пентагона Пит Хагсет заявил на прошлой неделе, что, как считается, новый лидер был ранен во время удара. Его не видели на публике.

"Многие говорят, что он сильно изувечен. Говорят, что он потерял ногу и получил очень серьезные ранения. Другие говорят, что он погиб", – добавил Трамп.

Отметим, Трамп считает преждевременным говорить о "победе" в войне против Ирана.

По данным СМИ, Трамп во время виртуальной встречи лидеров "Группы семи" на прошлой неделе заявил им, что Иран готовится объявить капитуляцию.