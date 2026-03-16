ЗМІ: в Угорщині просять ЄС призупинити мита на добрива з РФ та Білорусі

Угорщина закликала Європейський Союз призупинити дію тарифів та додаткових мит на імпорт добрив з Росії та Білорусі на тлі ситуації на Близькому Сході.

Про це написав у листі до європейських комісарів, з яким ознайомилося Politico, міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, пише "Європейська правда".

У листі до європейських комісарів Надь заявив, що зростання світових цін на добрива та невизначеність з постачанням, що посилилася через війну в Ірані, можуть поставити під загрозу фермерів ЄС та призвести до зростання цін на продовольство.

Відтак він закликав "тимчасово знизити до нуля мита на російські та білоруські товари".

Надь стверджує, що інакше Угорщина може зіштовхнутися зі зниженням врожайності, якщо доступ до дешевшого імпорту залишиться обмеженим.

Країна виробляє лише азотні добрива на внутрішньому ринку і покладається на іноземні поставки фосфорних та калійних добрив.

Як зазначається, обсяг російських поставок до ЄС минулого року все ще становив близько 2 млрд євро, але на початку 2026 року обсяги різко впали, коли нові мита почали даватися взнаки.

Фактична блокада Іраном Ормузької протоки призводить до зростання вартості добрив, оскільки блокує постачання як палива, так і сировини, необхідної для їх виробництва.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина і Словаччина ініціювали обговорення нафтопроводу "Дружба" на Раді ЄС 16 березня.

На полях Ради ЄС із закордонних справ глава угорського МЗС Петер Сійярто оголосив, що Угорщина продовжить блокування, доки Україна не відновить транзит нафтопроводом "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що відновлення нафтопроводу "Дружба" буде рівноцінним зняттю санкцій з Росії.