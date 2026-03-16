СМИ: в Венгрии просят ЕС приостановить пошлины на удобрения из России и Беларуси

Венгрия призвала Европейский Союз приостановить действие тарифов и дополнительных пошлин на импорт удобрений из России и Беларуси на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом написал в письме к европейским комиссарам, с которым ознакомилось Politico, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, пишет "Европейская правда".

В письме к европейским комиссарам Надь заявил, что рост мировых цен на удобрения и неопределенность с поставками, усилившаяся из-за войны в Иране, могут поставить под угрозу фермеров ЕС и привести к росту цен на продовольствие.

Поэтому он призвал "временно снизить до нуля пошлины на российские и белорусские товары".

Надь утверждает, что в противном случае Венгрия может столкнуться со снижением урожайности, если доступ к более дешевому импорту останется ограниченным.

Страна производит только азотные удобрения на внутреннем рынке и полагается на иностранные поставки фосфорных и калийных удобрений.

Как отмечается, объем российских поставок в ЕС в прошлом году все еще составлял около 2 млрд евро, но в начале 2026 года объемы резко упали, когда новые пошлины начали сказываться.

Фактическая блокада Ираном Ормузского пролива приводит к росту стоимости удобрений, поскольку блокирует поставки как топлива, так и сырья, необходимого для их производства.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия и Словакия инициировали обсуждение нефтепровода "Дружба" на Совете ЕС 16 марта.

На полях Совета ЕС по иностранным делам глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что Венгрия продолжит блокировку, пока Украина не возобновит транзит по нефтепроводу "Дружба".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что возобновление работы нефтепровода "Дружба" будет равносильно снятию санкций с России.