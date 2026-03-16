Трамп вновь выразил недовольство Британией из-за отсутствия помощи в войне против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он "недоволен" британским премьер-министром Киром Стармером за то, что тот сначала отказался отправить военную технику на Ближний Восток, когда началась американо-израильская операция против Ирана.

Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Назвав Великобританию "старейшим союзником" своей страны, Трамп отметил, что США потратили "огромные средства" на НАТО и защиту Украины от России.

Он добавил, что считает это "ужасным", а также отметил, что он "недоволен Великобританией".

"Я был очень удивлен поведением Великобритании, потому что две недели назад я сказал: "Почему бы вам не отправить туда несколько кораблей?", а он действительно не хотел этого делать", – сказал Трамп журналистам.

Президент сообщил, что Стармер сообщил ему вчера, что собирается встретиться со своей командой, чтобы принять решение о присоединении к усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

"Я сказал: „Тебе не нужно собираться с командой. Ты премьер-министр. Ты можешь принимать решения самостоятельно – зачем тебе собираться с командой, чтобы выяснить, отправишь ли ты нам тральщики или корабли?" Я сказал: „Тебе не нужно собираться с командой"", – рассказал Трамп.

Напомним, 7 марта президент США Дональд Трамп раскритиковал Великобританию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана. Так он прокомментировал решение Великобритании подготовить авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток.

Перед началом операции США против Ирана Великобритания сначала отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Ферфорд, сославшись на международное право. Однако впоследствии премьер-министр Кир Стармер уступил и заявил, что предоставит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонных целей".