ЗМІ: посланець Трампа і глава МЗС Ірану мали прямий контакт вперше з початку війни

У останні дні було відновлено прямий канал зв'язку між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Як пише "Європейська правда", про це виданню Axios стало відомо від американського посадовця та ще одного джерела.

Наразі не відомо, наскільки суттєвими були повідомлення, якими обмінювалися Аракчі та Віткофф, але це перший відомий прямий контакт між сторонами з початку війни, що почалася 28 лютого.

Американський посадовець та джерело повідомили, що Аракчі надіслав текстові повідомлення Віткоффу, зосереджені на припиненні війни.

Президент США Дональд Трамп сказав у понеділок, що Іран зв'язався з США, але не було ясно, чи мають іранські офіційні особи повноваження укладати угоду. Аракчі спростував цю інформацію після публікації цієї новини, написавши на X, що спілкувався з Віткоффом ще до початку війни.

Американський посадовець заявив, що Аракчі бреше, і що саме він ініціював контакт з Віткоффом.

Напередодні Трамп заявив, що Іран прагне укласти угоду, але незрозуміло, хто насправді керує Іраном.

Також Трамп вважає передчасним говорити про "перемогу" у війні проти Ірану.