СМИ: Посланник Трампа и глава МИД Ирана впервые с начала войны имели прямой контакт

В последние дни был восстановлен прямой канал связи между специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию Axios стало известно от американского чиновника и еще одного источника.

Пока неизвестно, насколько существенными были сообщения, которыми обменивались Аракчи и Уиткофф, но это первый известный прямой контакт между сторонами с начала войны, начавшейся 28 февраля.

Американский чиновник и источник сообщили, что Аракчи отправил Уиткоффу текстовые сообщения, посвященные прекращению войны.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Иран связался с США, но было неясно, имеют ли иранские официальные лица полномочия заключать соглашение. Аракчи опроверг эту информацию после публикации этой новости, написав в X, что общался с Уиткоффом еще до начала войны.

Американский чиновник заявил, что Аракчи лжет, и что именно он инициировал контакт с Уиткоффом.

Накануне Трамп заявил, что Иран стремится заключить соглашение, но непонятно, кто на самом деле руководит Ираном.

Также Трамп считает преждевременным говорить о "победе" в войне против Ирана.