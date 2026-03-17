СМИ: Трамп отклонил попытки Ирана возобновить переговоры

Президент США Дональд Трамп якобы отклонил недавние попытки иранских чиновников возобновить переговоры.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Двое высокопоставленных чиновников из Белого дома на условиях анонимности рассказали, что в последние дни иранская сторона сконтактировала со спецпосланником Трампа Уиткоффом и другими представителями американской администрации, надеясь возобновить дипломатические контакты – однако Трамп сказал, что сейчас не заинтересован вести переговоры.

"Президент сказал, что готов говорить, но не сейчас, потому что он хочет, чтобы операция Epic Fury продолжалась без остановки", – сказал один из собеседников.

Некоторые из ближневосточных союзников США сообщили Белый дом, что готовы выступить посредниками в переговорах по завершению войны и ядерной программы Ирана, но их предложение пока также отклонили.

По словам источников, одна из причин, почему Трамп не захотел возобновлять переговоры с Ираном – неуверенность в том, в каком состоянии и где находится избранный новым верховным лидером Моджтаба Хаменеи, сын покойного Али Хаменеи.

В понедельник Трамп в общении со СМИ сказал, что не уверен, жив ли вообще Хаменеи-младший, и что не ясно, кто в Иране ответственен за ключевые решения.

"Многие говорят, что он очень покалечен – говорят, что он потерял ногу. Еще кто-то говорит, что он вообще мертв. И никто не говорит, что он 100% здоров... Никто его не видел (после назначения верховным лидером – Ред.), и это необычно", – комментировал Трамп.

Axios перед этим сообщили, что с Уиткоффом контактировал глава МИД Ирана Аббас Аракчи и это было первым контактом после 28 февраля. Аракчи, впрочем, отрицает это.

Также Трамп сказал, что считает преждевременным говорить о "победе" в войне против Ирана.