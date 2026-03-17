Глава Євроради: ЄС має бути готовим замінити США у мирних перемовинах з Росією

Голова Європейської ради Антоніу Кошта допускає, що Європейський Союз у майбутньому повинен буде вести переговори з Росією щодо безпеки та миру в Україні, хоча й додав, що цей момент ще не настав.

Про це він сказав в інтерв'ю консорціуму європейських агентств ENR, до якого входить агентство EFE, повідомляє "Європейська правда".

Кошта зазначив, що 27 країн ЄС мають бути готовими на випадок, якщо діалог щодо припинення війни, який веде президент США Дональд Трамп, не принесе бажаних результатів.

"Зараз ми повинні уникати переривання зусиль, очолюваних президентом Трампом, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", – сказав Кошта, відповідаючи на запитання про заклик прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера до нормалізації відносин з Москвою, щоб ЄС мав доступ до дешевої енергії.

"Може настати момент, коли президент Трамп вирішить не продовжувати або не йти далі зі своїми зусиллями, або, на жаль, ці зусилля зазнають невдачі. Тоді ми маємо бути готові продовжувати ці зусилля та намагатися досягти справедливого та тривалого миру в Україні", – зазначив глава Європейської ради.

За словами Кошти, наразі головний внесок ЄС полягає у посиленні економічного тиску на Росію та продовженні підтримки України всіма можливими засобами.

"Але, звичайно, можливо, настане момент, коли нам доведеться замінити зусилля президента Трампа і докласти власних зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", – додав він.

Кошта не очікує, що на саміті європейських лідерів, який відбудеться у четвер у Брюсселі, обговорюватиметься підхід, сформульований Де Вевером, який закликав вести діалог з РФ з метою отримання дешевшої енергії.

"Стратегія Європейського Союзу чітка: відмовитися від російських енергоносіїв. Мова не йде про переговори з Росією щодо ціни на енергоносії", – сказав Кошта.

Напротивагу своєму керівнику, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево попередив, що нормалізація відносин із Росією буде сприйнята як прояв слабкості.





