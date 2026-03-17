Глава Евросовета: ЕС должен быть готовым заменить США в мирных переговорах с Россией

Председатель Европейского совета Антониу Кошта допускает, что Европейский Союз в будущем должен будет вести переговоры с Россией по безопасности и миру в Украине, хотя и добавил, что этот момент еще не настал.

Об этом он сказал в интервью консорциуму европейских агентств ENR, в который входит агентство EFE, сообщает "Европейская правда".

Кошта отметил, что 27 стран ЕС должны быть готовы на случай, если диалог о прекращении войны, который ведет президент США Дональд Трамп, не принесет желаемых результатов.

"Сейчас мы должны избегать прерывания усилий, возглавляемых президентом Трампом, направленных на достижение справедливого и прочного мира в Украине", – сказал Кошта, отвечая на вопрос о призыве премьер-министра Бельгии Барта де Вевера к нормализации отношений с Москвой, чтобы ЕС имел доступ к дешевой энергии.

"Может наступить момент, когда президент Трамп решит не продолжать или не идти дальше со своими усилиями, или, к сожалению, эти усилия потерпят неудачу. Тогда мы должны быть готовы продолжать эти усилия и пытаться достичь справедливого и длительного мира в Украине", – отметил глава Европейского совета.

По словам Кошты, сейчас главный вклад ЕС заключается в усилении экономического давления на Россию и продолжении поддержки Украины всеми возможными средствами.

"Но, конечно, возможно, наступит момент, когда нам придется заменить усилия президента Трампа и приложить собственные усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине", – добавил он.

Кошта не ожидает, что на саммите европейских лидеров, который состоится в четверг в Брюсселе, будет обсуждаться подход, сформулированный де Вевером, который призвал вести диалог с РФ с целью получения более дешевой энергии.

"Стратегия Европейского Союза четкая: отказаться от российских энергоносителей. Речь не идет о переговорах с Россией по цене на энергоносители", – сказал Кошта.

В противовес своему руководителю, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предупредил, что нормализация отношений с Россией будет воспринята как проявление слабости.