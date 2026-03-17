Каллас: ЄС не зацікавлений в енергетичних угодах з РФ

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що не бачить серед держав-членів бажання укладати угоди щодо енергетики з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", Каллас сказала в інтерв’ю Reuters.

Дипломатка зауважила, що бажання вести переговори щодо енергетики з Росією немає навіть за "зачиненими дверима".

"Я була за цими зачиненими дверима і не бачу такого бажання. І коли ми розмовляємо з Росією, звичайно, найважливіше – це спочатку домовитися, про що ми хочемо з ними говорити", – сказала Каллас.

"Бо якщо ми просто повернемося до business as usual (звичного стану речей – ред.), у нас буде більше такого, більше воєн. Ми вже бачили це раніше. Тому ми маємо бути дуже пильними й не давати Росії того, чого вона хоче, бо її апетит тільки зростатиме", – додала дипломатка.

Голова дипломатії ЄС критикувала рішення США зняти санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. У Вашингтоні пояснили цей крок глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й блокадою Ормузької протоки, яка вплинула на нафтовий експорт з регіону.

Також писали, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у зростанні цін на нафту в країні, а також звернувся до Європейської Комісії з проханням скасувати санкції проти російських енергоносіїв.