Каллас: ЕС не заинтересован в энергетических соглашениях с РФ

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что не видит среди государств-членов желания заключать соглашения в сфере энергетики с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Каллас сказала в интервью Reuters.

Дипломат отметила, что желания вести переговоры по энергетике с Россией нет даже за "закрытыми дверями".

"Я была за этими закрытыми дверями и не вижу такого желания. И когда мы разговариваем с Россией, конечно, самое важное – это сначала договориться, о чем мы хотим с ними говорить", – сказала Каллас.

"Потому что если мы просто вернемся к business as usual (привычному состоянию дел – ред.), у нас будет больше такого, больше войн. Мы уже видели это раньше. Поэтому мы должны быть очень бдительными и не давать России того, чего она хочет, потому что ее аппетит будет только расти", – добавила дипломат.

Глава дипломатии ЕС критиковала решение США снять санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море. В Вашингтоне объяснили этот шаг глобальным ростом цен на нефть вследствие войны США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива, которая повлияла на нефтяной экспорт из региона.

Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в росте цен на нефть в стране, а также обратился к Европейской Комиссии с просьбой отменить санкции против российских энергоносителей.