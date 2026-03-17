Норвегія і Британія планують спільну закупівлю катерів для берегової варти

Новини — Вівторок, 17 березня 2026, 13:40 — Марія Ємець

Норвегія і Британія планують спільну закупівлю до 30 нових катерів для берегової варти.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Норвегія і Сполучене Королівство розглядають спільну закупівлю до 30 човнів для потреб служб берегової варти, повідомило агентство забезпечення ЗС Норвегії Forsvarsmateriell. 

Катери мають до 24 метрів у довжину й місткість до 60 тонн та зможуть діяти автономно протягом кількох днів. Їх можна буде використовувати для транспортування персоналу й обладнання у складних умовах, як далеко у морі, так і на мілководді біля узбережжя.

"Метою є отримання спроможностей, що забезпечать кращу швидкість, витривалість, "живучість" та маневровність, аніж у наявних суден", – зазначили у відомстві. 

На поточному етапі Осло і Лондон досліджують пропозиції на ринку та визначають кращі для себе варіанти.

"Норвегія і Британія мають дуже тісну оборонну співпрацю. Розвиваючи спільні спроможності для берегових операцій, ми зміцнюємо нашу спроможність діяти разом на півночі Атлантики і крайній Півночі, що також посприяє кращій безпеці й стабільності у регіоні", – зазначив міністр оборони Туре О. Сандвік.  

Раніше анонсували, що Канада і п’ять країн Північної Європи, серед яких Норвегія, поглиблять оборонне партнерство.

Також повідомляли, що група країн НАТО розробляє новий механізм фінансування для спільних оборонних закупівель.

Норвегія Велика Британія
