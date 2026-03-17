Група країн НАТО розробляє новий механізм фінансування для спільних оборонних закупівель

Низка держав НАТО обговорюють створення нового механізму, спрямованого на підвищення оборонної спроможності шляхом спільних закупівель.

Про це йдеться у спільній заяві Фінляндії, Нідерландів та Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, група союзників по НАТО – Фінляндія, Нідерланди та Велика Британія – разом з іншими партнерами у вівторок оголошують, що вони вивчають можливість створення до 2027 року нового механізму фінансування.

Його мета – об’єднання попиту, стимулювання спільних закупівель, прискорення інвестицій в оборону та збільшення доступності критично важливих ресурсів, таких як боєприпаси, у міру посилення спільних зобов’язань у сфері оборони та безпеки.

"Співпрацюючи з партнерами та існуючими міжнародними інституціями, а також доповнюючи ініціативи НАТО та ЄС, цей механізм має бути спрямований на зміцнення колективного стримування, розширення оборонно-промислового потенціалу та підвищення оборонної спроможності шляхом спільних закупівель", – йдеться у заяві.

"Цей механізм пропонує новий спосіб оборонної співпраці з європейськими партнерами і відкритий для західних партнерів-однодумців як у складі ЄС, так і поза ним", – прокоментував міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен.

В лютому стало відомо, що прем’єр Великої Британії Кір Стармер виступить з пропозицією для союзників Британії створити спільну ініціативу сприяння переозброєнню.

Британський прем’єр також висловлював інтерес у поновленні перемовин про приєднання Британії до європейської програми SAFE, перші спроби яких закінчились невдачею.







