Норвегия и Британия планируют совместную закупку катеров для береговой охраны

Новости — Вторник, 17 марта 2026, 13:40 — Мария Емец

Норвегия и Великобритания планируют совместную закупку до 30 новых катеров для береговой охраны.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Норвегия и Соединенное Королевство рассматривают совместную закупку до 30 лодок для нужд служб береговой охраны, сообщило агентство обеспечения ВС Норвегии Forsvarsmateriell.

Катера имеют до 24 метров в длину и вместимость до 60 тонн и смогут действовать автономно в течение нескольких дней. Их можно будет использовать для транспортировки персонала и оборудования в сложных условиях, как далеко в море, так и на мелководье у побережья.

"Целью является получение возможностей, которые обеспечат лучшую скорость, выносливость, "живучесть" и маневренность, чем у имеющихся судов", – отметили в ведомстве.

На текущем этапе Осло и Лондон исследуют предложения на рынке и определяют лучшие для себя варианты.

"Норвегия и Великобритания имеют очень тесное оборонное сотрудничество. Развивая совместные способности для береговых операций, мы укрепляем нашу способность действовать вместе на севере Атлантики и крайнем Севере, что также поспособствует лучшей безопасности и стабильности в регионе", – отметил министр обороны Туре О. Сандвик.

Ранее анонсировали, что Канада и пять стран Северной Европы, среди которых Норвегия, углубят оборонное партнерство.

Также сообщалось, что группа стран НАТО разрабатывает новый механизм финансирования для совместных оборонных закупок.

