В Еврокомиссии надеются, что вопрос с 90 млрд для Украины решится до 19 марта

Новости — Вторник, 17 марта 2026, 14:55 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя

После того как Украина согласилась принять техническую и финансовую помощь от Европейского Союза, чтобы как можно быстрее отремонтировать нефтепровод "Дружба", вопрос предоставления Украине кредита ЕС в 90 млрд евро может решиться даже до заседания Европейского совета 19-20 марта.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

ЕС ожидает, что после согласия Украины принять от ЕС помощь с ремонтом "Дружбы" предоставление Киеву 90 млрд евро в 2026-27 годах будет разблокировано в ближайшее время.

"Что касается кредита, этого чрезвычайно важного кредита для Украины, то дискуссии продолжаются, и мы надеемся и уверены, что вскоре увидим определенный прогресс в этих обсуждениях. Посмотрим. В идеале это должно произойти до заседания Европейского совета (19-20 марта. – "ЕП"), – заявила Пиньо.

Она добавила, что Еврокомиссия с радостью восприняла то, что украинская власть примет техническую и финансовую поддержку, предложенную ЕС.

"Эксперт готов отправиться в Украину, – все происходит прямо сейчас, когда мы говорим, – чтобы убедиться, что вся необходимая работа будет выполнена с точки зрения ремонта, с точки зрения восстановления трубопровода, чтобы поставки нефти в конце концов были восстановлены", – отметила пресс-секретарь.

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта в своем письме Зеленскому от 16 марта предложили Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба".

Зеленский в своем ответе, датированном 17 марта, сообщил, что на восстановление транзита через нефтепровод "Дружба" после последствий российских ударов понадобится примерно полтора месяца.

17 марта руководители ЕС публично сообщили о предложенной Украине помощи и отметили, что Киев принял предложение.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Венгрия продолжит блокирование важных для Украины решений ЕС, пока Украина не возобновит транзит по нефтепроводу "Дружба".

