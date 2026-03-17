Нідерланди вважають, що Іран може бути причетний до нападу на синагогу

Нідерланди розслідують, чи причетний Іран до нападу на синагогу в Роттердамі.

Про це заявив міністр юстиції Нідерландів Давид ван Вел, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За словами ван Вела, підозрюваних, затриманих у зв’язку з цим нападом, найімовірніше, завербували.

"Можливість причетності Ірану до цього нападу ретельно розслідується", – акцентував він.

Як відомо, минулого тижня у нідерландському місті Роттердам стався підпал на вході до синагоги, після чого поліція заарештувала чотирьох підозрюваних.

16 березня поліція Нідерландів заявила, що відповідальність за вибух, який стався біля офісної будівлі в Амстердамі взяла на себе екстремістська організація, яка раніше заявляла про причетність до вибуху біля єврейської школи в тому ж районі.