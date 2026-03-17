Нидерланды считают, что Иран может быть причастен к нападению на синагогу

Нидерланды расследуют, причастен ли Иран к нападению на синагогу в Роттердаме.

Об этом заявил министр юстиции Нидерландов Давид ван Вел, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам ван Вела, подозреваемых, задержанных в связи с этим нападением, скорее всего, завербовали.

"Возможность причастности Ирана к этому нападению тщательно расследуется", – акцентировал он.

Как известно, на прошлой неделе в нидерландском городе Роттердам произошел поджог на входе в синагогу, после чего полиция арестовала четырех подозреваемых.

16 марта полиция Нидерландов заявила, что ответственность за взрыв, который произошел возле офисного здания в Амстердаме взяла на себя экстремистская организация, ранее заявлявшая о причастности к взрыву возле еврейской школы в том же районе.