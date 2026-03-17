Президент Молдовы: в найденном российском дроне обнаружили взрывчатку

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что в дроне, который нашли 17 марта вблизи села Тудора, обнаружили взрывчатку.

Об этом она написала в Х, информирует "Европейская правда".

Санду назвала инцидент с дроном серьезным нарушением воздушного пространства и угрозой для граждан Молдовы.

"Российский беспилотник, обнаруженный сегодня в молдавском селе Тудора, был признан таким, что нес взрывчатку. Это серьезное нарушение нашего воздушного пространства и угроза для наших граждан. Россия неоднократно нарушает наш суверенитет и ставит под угрозу жизни наших граждан", – подчеркнула она.

Сообщалось, что дрон обнаружили молдавские пограничники в поле примерно в 500 метрах от границы с Украиной.

Перед тем ночью молдавские пограничники заметили нарушение воздушного пространства БпЛА, визуально похожим на "Шахед". Он летел на высоте около 150 метров.

Также в Румынии ищут обломки БпЛА, который мог упасть в районе села Плауру напротив украинского Измаила.