Президент Фінляндії назвав Brexit помилкою і закликав Британію повернутись в ЄС

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Brexit був "колосальною помилкою", і Велика Британія повинна знову приєднатися до Європейського Союзу.

Про це фінський президент сказав в ході виступу в аналітичному центрі Chatham House, його заяву наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Стубб зазначив, що замість того, щоб чекати, коли повернення Британії до ЄС станеться, Лондон і Брюссель повинні вже зараз співпрацювати з метою поглиблення своїх відносин у таких ключових сферах, як оборона та обмін розвідданими, торгівля та доступ до єдиного ринку, а також технології та інновації.

За його словами, хаотичний стан світу, в якому старий, заснований на правилах порядок більше не діє, має спонукати до радикального переосмислення відносин між ЄС та Великою Британією.

"Я вважаю, що Brexit був колосальною помилкою. Я занадто дипломатичний, щоб висловити все, що думаю про тих, хто агітував за Brexit під час кампанії, і про тих, хто досі стверджує, що Brexit – це добре… Але я справді вважаю, що це не просто постріл собі в ногу, а скоріше ампутація ноги без медичних показань", – підкреслив Стубб.

Водночас він визнав, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не має наміру повертатися до ЄС, але додав, що британці та європейці мають бути зараз "прагматичними" і проявити гнучкість з обох боків.

"Нам потрібний голос Великої Британії в Європі. Ми справді сумуємо за вами, хлопці. Мабуть, я повинен висловити свою думку, що вам знадобилося сім років, щоб домовитися про вихід з ЄС, вам знадобиться сім років, щоб пошкодувати про це, а потім ще сім років, щоб повернутися. Сподіваюся", – додав президент Фінляндії.

Він зауважив, що членство Великої Британії в митному союзі ЄС має бути можливим, поряд з участю в єдиному ринку.

У ширшому контексті Стубб запропонував ЄС реформувати свої структури, щоб забезпечити більшу гнучкість у співпраці між країнами-членами та співпраці з державами, які не є офіційними членами ЄС.

Він зазначив, що Ісландія знову виявляє зацікавленість у вступі до ЄС, що він хотів би бачити Норвегію серед членів Євросоюзу, а також пожартував з канадським прем’єр-міністром Марком Карні, що Канаді також варто розглянути можливість вступу до ЄС, коли вони разом бігали у вівторок вранці в Лондоні.

Нагадаємо, у грудні Стармер виступив з промовою, у якій визнав, що угода про Brexit значно зашкодила британській економіці.

Також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск називав Brexit однією з найбільших помилок європейської історії.

Одне з опитувань наприкінці 2024 року засвідчило, що більшість британців, які проголосували за вихід країни з ЄС, зараз погодились би на відновлення вільних поїздок між ЄС і Британією задля доступу до єдиного ринку.