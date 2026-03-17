Президент Финляндии назвал Brexit ошибкой и призвал Британию вернуться в ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Brexit был "колоссальной ошибкой" и что Великобритания должна вновь присоединиться к Европейскому союзу.

Об этом финский президент сказал в ходе выступления в аналитическом центре Chatham House, его заявление приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

В то же время Стубб отметил, что вместо того, чтобы ждать, когда произойдет возвращение Великобритании в ЕС, Лондон и Брюссель должны уже сейчас сотрудничать с целью углубления своих отношений в таких ключевых сферах, как оборона и обмен разведданными, торговля и доступ к единому рынку, а также технологии и инновации.

По его словам, хаотичное состояние мира, в котором старый, основанный на правилах порядок больше не действует, должно подтолкнуть к радикальному переосмыслению отношений между ЕС и Великобританией.

"Я считаю, что Brexit был колоссальной ошибкой. Я слишком дипломатичен, чтобы высказать все, что думаю о тех, кто агитировал за Brexit во время кампании, и о тех, кто до сих пор утверждает, что Brexit – это хорошо… Но я действительно считаю, что это не просто выстрел себе в ногу, а скорее ампутация ноги без медицинских показаний", – подчеркнул Стубб.

В то же время он признал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не намерен возвращаться в ЕС, но добавил, что британцы и европейцы должны сейчас быть "прагматичными" и проявить гибкость с обеих сторон.

"Нам нужен голос Великобритании в Европе. Мы действительно скучаем по вам, ребята. Пожалуй, я должен высказать свое мнение, что вам понадобилось семь лет, чтобы договориться о выходе из ЕС, вам понадобится семь лет, чтобы пожалеть об этом, а затем еще семь лет, чтобы вернуться. Надеюсь", – добавил президент Финляндии.

Он отметил, что членство Великобритании в таможенном союзе ЕС должно быть возможным, наряду с участием в едином рынке.

В более широком контексте Стубб предложил ЕС реформировать свои структуры, чтобы обеспечить большую гибкость в сотрудничестве между странами-членами и сотрудничестве с государствами, которые не являются официальными членами ЕС.

Он отметил, что Исландия вновь проявляет заинтересованность во вступлении в ЕС, что он хотел бы видеть Норвегию среди членов Евросоюза, а также пошутил с канадским премьер-министром Марком Карни, что Канаде также стоит рассмотреть возможность вступления в ЕС, когда они вместе бегали во вторник утром в Лондоне.

Напомним, в декабре Стармер выступил с речью, в которой признал, что соглашение о Brexit значительно повредило британской экономике.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск называл Brexit одной из самых больших ошибок европейской истории.

Один из опросов в конце 2024 года показал, что большинство британцев, проголосовавших за выход страны из ЕС, сейчас согласились бы на возобновление свободного передвижения между ЕС и Великобританией ради доступа к единому рынку.