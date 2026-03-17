Зеленський зустрівся з королем Британії

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії зустрівся з королем Чарльзом III.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Як відомо, 17 березня президент України прибув до Лондона з візитом.

Зеленський розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в короля Чарльза III.

"Дякую Його Величності та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною", – додав український президент.

Нагадаємо, у рамках візиту Зеленського до Лондона Британія та Україна готуються підписати нові домовленості у сфері оборонної співпраці.

Британія, зокрема, профінансує на суму 500 тисяч фунтів стерлінгів новий Центр передового досвіду в галузі штучного інтелекту, який розміститься в Міністерстві оборони України.

Також очікується, що у рамках візиту Зеленського до Британії генсек НАТО Марк Рютте прибуде на Даунінг-стріт, щоб обговорити забезпечення тривалого миру в Україні.