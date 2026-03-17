Украина и Великобритания подписали декларацию об укреплении военного сотрудничества

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Лондоне декларацию об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-служба британского правительства.

В декларации говорится, что две страны будут работать над развитием совместной оборонно-промышленной и технологической экосистемы. Это сотрудничество может включать создание совместных производственных линий, совместные исследования и разработки, интеграцию цепочек поставок оборонной продукции и развитие промышленных партнерств.

Великобритания и Украина также договорились ускорить реализацию программы Lyra, которая предусматривает совместную разработку беспилотников, средств противовоздушной обороны, дальнобойных ракет и других видов вооружения.

Отмечается, что министерства обороны двух стран подписали соглашение о лицензионном производстве украинского беспилотника-перехватчика Octopus украинской разработки в Великобритании.

Кроме того, страны договорились об интеграции оперативного опыта Украины в военную подготовку, разработку доктрин и планирование возможностей британских вооруженных сил. Это сотрудничество может включать участие украинского персонала в британских учебных программах, привлечение украинских инструкторов к учебным мероприятиям союзников и организацию совместных учений.

"Это сотрудничество отражает общее понимание того, что Украина является не только государством, защищающимся от агрессии, но и государством, вносящим вклад в безопасность своих партнеров и укрепление коллективной обороны Европы", – говорится в сообщении британского правительства.

Как известно, 17 марта президент Украины прибыл в Лондон с визитом. Зеленский начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у короля Чарльза III.

Также ожидается, что в рамках визита Зеленского в Великобританию генсек НАТО Марк Рютте прибывает на Даунинг-стрит, чтобы обсудить обеспечение прочного мира в Украине.