До зустрічі Стармера та Зеленського у Лондоні приєднається генсек НАТО

У рамках візиту президента Володимира Зеленського до Британії генсек НАТО Марк Рютте прибуде на Даунінг-стріт, щоб обговорити забезпечення тривалого миру в Україні.

Про це повідомили в уряді Британії у вівторок, пише "Європейська правда".

Очікується, що в рамках візиту українського президента британський прем'єр Кір Стармер також прийме генерального секретаря НАТО Марка Рютте, зазначили на Даунінг-стріт.

"Всі троє лідерів обговорять зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні, прогрес у створенні "коаліції рішучих" на випадок припинення вогню, а також необхідність збереження санкційного тиску на Росію", – йдеться у повідомленні британського уряду.

У рамках візиту президента Володимира Зеленського до Лондона 17 березня Британія та Україна готуються підписати нові домовленості у сфері оборонної співпраці.

Британія, зокрема, профінансує на суму 500 тисяч фунтів стерлінгів новий Центр передового досвіду в галузі штучного інтелекту, який розміститься в Міністерстві оборони України.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Лондон у вівторок, 17 березня.