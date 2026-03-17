Премьер-министр Литвы отреагировала на расследование своих зарубежных поездок с семьёй

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене считает "обычной процедурой" решение Главной комиссии по вопросам служебной этики начать проверку её поездок в Италию и Ватикан, куда она брала с собой семью.

Об этом сообщил представитель премьер-министра Игнас Альгирдас Добровольскас, его слова приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Ругинене надеется, что расследование позволит "объективно ответить на вопросы, которые до сих пор возникают", отметил Добровольскас.

"С целью обеспечения полной ясности и прозрачности мы сами обратились в ГКСЭ с просьбой оценить практику формирования официальных делегаций и ее соответствие действующему законодательству", – сказал он.

По его словам, согласно Закону о правительстве, премьер-министр имеет полномочия формировать правительственные делегации для официальных визитов, а их состав определяется постановлениями.

"В международной практике в некоторых случаях члены семей глав государств включаются в состав делегаций, когда этого требует протокол. Важно отметить, что такие решения не связаны с удовлетворением частных интересов, а направлены на обеспечение надлежащего представительства государства. Мы также обратили внимание, что аналогичная практика применяется и в отношении других высших государственных руководителей, президента и председателя Сейма", – сказал представитель премьер-министра.

Сообщалось, что Ругинене посетила Ватикан и Рим 6–8 марта. Премьер-министр совершила эти визиты вместе со своей семьей. Было объявлено, что дорожные расходы покроет Правительственная канцелярия, поскольку семья чиновницы будет выполнять государственные функции во время поездки.

Комиссия по этике оценит, не привели ли решения о поездке к конфликту интересов и должным ли образом премьер-министр выполнила обязанность самоотвода при рассмотрении дел, когда ее служебные обязанности связаны с частными интересами близких лиц.

Напомним, в конце февраля дом литовского президента Гитанаса Науседы проверяли инспекторы из-за ограды, которая может "посягать" на государственную землю.

Проверку начали после поданной жалобы. После вступления в должность Науседа отказался переехать в официальную президентскую резиденцию и решил в дальнейшем проживать в своем доме в региональном парке Павильняй.