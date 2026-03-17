США збільшили бюджет протиракетного щита "Золотий купол" на $10 млрд

Вартість проєкту протиракетного щита "Золотий купол" зросла до $185 млрд, тобто на $10 млрд, з метою прискорення розвитку ключових космічних можливостей.

Про це повідомив у вівторок, 17 березня, керівник програми генерал Космічних сил Майкл Гетлейн, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За його словами, до проєкту як головні підрядники долучилися компанії Lockheed Martin, RTX та Northrop Grumman.

"Нас попросили прискорити розвиток деяких космічних можливостей", – заявив Гетлейн.

Він назвав три програми, які отримають додаткове фінансування: "Advanced Missile Tracking Initiative" (Ініціатива з передового відстеження ракет), космічну мережу передачі даних та космічний датчик для відстеження гіперзвукових і балістичних ракет, відомий як HBTSS.

Сума в $185 млрд покриває те, що Гетлейн назвав "об'єктивною архітектурою – повнофункціональну систему, яка має бути впроваджена протягом наступного десятиліття.

У травні писали, що Трамп затвердив проєкт "Золотого купола". Тоді зазначали, що його вартість складе $175 млрд.

"Золотий купол" – це спроба адміністрації Трампа провести ребрендинг розпливчастих планів зі створення системи протиракетної оборони, подібної до ізраїльського "Залізного купола".