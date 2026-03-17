Трамп каже, що не боїться повторення "в’єтнамського сценарію" у разі наземної операції в Ірані
Президент США Дональд Трамп заявляє, що не боїться повторення "в’єтнамського сценарію" у разі початку наземної військової операції в Ірані в рамках військової кампанії, яка триває вже 18 днів.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву глави Білого дому наводить CNN.
У Трампа спитали, чи існує ризик того, що спільна операція з ізраїльськими силами на Близькому Сході перетвориться на "ще один В’єтнам".
На запитання чи боїться він такого сценарію, Трамп відповів: "Ні, я не боюся – я справді нічого не боюся".
Нещодавно американський сенатор від демократів Річард Блюменталь заявив про враження, що адміністрація президента Дональда Трампа рухається до початку наземної операції в Ірані.
Водночас сам Трамп допускав сухопутну операцію проти Ірану, але наголосив, що це буде розглядатися "лише за дуже вагомої причини".
