Трамп каже, що не боїться повторення "в’єтнамського сценарію" у разі наземної операції в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявляє, що не боїться повторення "в’єтнамського сценарію" у разі початку наземної військової операції в Ірані в рамках військової кампанії, яка триває вже 18 днів.

У Трампа спитали, чи існує ризик того, що спільна операція з ізраїльськими силами на Близькому Сході перетвориться на "ще один В’єтнам".

На запитання чи боїться він такого сценарію, Трамп відповів: "Ні, я не боюся – я справді нічого не боюся".

Нещодавно американський сенатор від демократів Річард Блюменталь заявив про враження, що адміністрація президента Дональда Трампа рухається до початку наземної операції в Ірані.

Водночас сам Трамп допускав сухопутну операцію проти Ірану, але наголосив, що це буде розглядатися "лише за дуже вагомої причини".

