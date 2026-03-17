Трамп заявляет, что не боится повторения "вьетнамского сценария" в случае наземной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявляет, что не боится повторения "вьетнамского сценария" в случае начала наземной военной операции в Иране в рамках военной кампании, которая продолжается уже 18 дней.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы Белого дома приводит CNN.

У Трампа спросили, существует ли риск того, что совместная операция с израильскими силами на Ближнем Востоке превратится в "еще один Вьетнам".

На вопрос, боится ли он такого сценария, Трамп ответил: "Нет, я не боюсь – я действительно ничего не боюсь".

Недавно американский сенатор от демократов Ричард Блюменталь заявил, что у него сложилось впечатление, что администрация президента Дональда Трампа движется к началу наземной операции в Иране.

В то же время сам Трамп допускал наземную операцию против Ирана, но подчеркнул, что это будет рассматриваться "только по очень веской причине".

Читайте также: Удар без поддержки: как в США отреагировали на войну с Ираном и почему это – проблема для Трампа.