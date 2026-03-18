Зеленський обговорив з Рютте розширення масштабів закупівлі зброї США для України

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Лондоні 17 березня обговорив залучення нових країн до ініціативи із закупівлі зброї США для України та збільшення актуальних внесків.

Про це глава держави розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента, він обговорив із Рютте багато різних тем, але передусім – посилення ППО та захист українців від російських атак.

"Ми дуже вдячні за програму PURL, завдяки якій можемо купувати в Америки ракети для "Петріотів". Будемо працювати над залученням нових країн до цієї ініціативи і збільшенням внесків", – розповів Зеленський.

Окрім того, обговорили ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу.

"Росія не повинна отримувати від цього жодної вигоди і жодної можливості затягувати свою війну проти України", – наголосив президент.

Нагадєэмо, нещодавно у ЄС розповіли, що за три дні на Близькому Сході було використано близько 800 ракет-перехоплювачів американського виробництва, що перевищує кількість ракет, використаних Україною за зимовий період.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вислрвила занепокоєння, що зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються нині на Близький Схід.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО.



