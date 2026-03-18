Зеленский обсудил с Рютте расширение масштабов закупок американского оружия для Украины
Президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Лондоне 17 марта обсудил привлечение новых стран к инициативе по закупке американского оружия для Украины и увеличение текущих взносов.
Об этом глава государства рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
По словам президента, он обсудил с Рютте много разных тем, но прежде всего – усиление ПВО и защиту украинцев от российских атак.
"Мы очень благодарны за программу PURL, благодаря которой можем покупать у Америки ракеты для „Петриотов". Будем работать над привлечением новых стран к этой инициативе и увеличением взносов", – рассказал Зеленский.
Кроме того, обсудили ситуацию вокруг Ирана и ее влияние на Украину и всю Европу.
"Россия не должна получать от этого никакой выгоды и никакой возможности затягивать свою войну против Украины", – подчеркнул президент.
Напомним, недавно в ЕС сообщили, что за три дня на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет-перехватчиков американского производства, что превышает количество ракет, использованных Украиной за зимний период.
Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность тем, что оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны Украине, направляются сейчас на Ближний Восток.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет для систем ПВО.